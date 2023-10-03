Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da restorasyon çalışmasında meydana gelen çökmede 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da restorasyon çalışmasının yürütüldüğü alanda meydana gelen çökmede, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:16 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da restorasyon çalışmasında meydana gelen çökmede 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da restorasyon çalışmasının yürütüldüğü alanda meydana gelen çökmede, 2 kişi yaralandı.

        Merkez Sur ilçesi Yenikapı Sokak'ta tarihi bir evde yürütülen restorasyon çalışması sırasında çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çökme sırasında taşların isabet etmesi sonucu yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi

        Benzer Haberler

        Sigara alıp, yıkatması için aracını verdiği çırağı 2 kız kardeşe çarptı
        Sigara alıp, yıkatması için aracını verdiği çırağı 2 kız kardeşe çarptı
        Diyarbakır'da kadınlara moda tasarım teknolojisi eğitimi veriliyor
        Diyarbakır'da kadınlara moda tasarım teknolojisi eğitimi veriliyor
        Bağlar Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği
        Bağlar Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği
        Diyarbakırlı çocuklar TEKNOFEST'te ikinci oldu
        Diyarbakırlı çocuklar TEKNOFEST'te ikinci oldu
        Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan yol asfaltlandı
        Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan yol asfaltlandı
        Kocaköy'de "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği düzenlenecek
        Kocaköy'de "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği düzenlenecek