Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 2 kardeşin yaralandığı trafik kazasında araç sahibi tutuklandı

        Diyarbakır'da 2 kız kardeşin yaralanmasına neden olan yaşı 18'den küçük ehliyetsiz sürücü yönetimindeki hafif ticari aracın sahibi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 19:10 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 2 kardeşin yaralandığı trafik kazasında araç sahibi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da 2 kız kardeşin yaralanmasına neden olan yaşı 18'den küçük ehliyetsiz sürücü yönetimindeki hafif ticari aracın sahibi tutuklandı.

        Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde, 1 Ekim'de berber Recep D, sahibi olduğu 06 BFP 539 plakalı hafif ticari aracını yıkatması ve sigara alması için çırağı 14 yaşındaki E.K'ye verdi.

        E.K'nin kullandığı araç, sokakta oynayan kız kardeşler C.Y. ile A.Y'ye çarptı.

        Yaralanan kardeşlerin özel bir hastanede tedavi altına alındı.

        Sürücü E.K. ile araç sahibi Recap D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Recep D. tutuklandı, E.K. ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 5 okulda eğitime 'sel' arası
        Diyarbakır'da 5 okulda eğitime 'sel' arası
        Restore edilen tarihi yapıda çökme: 2 işçi yaralı
        Restore edilen tarihi yapıda çökme: 2 işçi yaralı
        Diyarbakır'da restorasyon çalışmasında meydana gelen çökmede 2 kişi yaralan...
        Diyarbakır'da restorasyon çalışmasında meydana gelen çökmede 2 kişi yaralan...
        Sigara alıp, yıkatması için aracını verdiği çırağı 2 kız kardeşe çarptı
        Sigara alıp, yıkatması için aracını verdiği çırağı 2 kız kardeşe çarptı
        Diyarbakır'da kadınlara moda tasarım teknolojisi eğitimi veriliyor
        Diyarbakır'da kadınlara moda tasarım teknolojisi eğitimi veriliyor
        Bağlar Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği
        Bağlar Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği