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        Diyarbakır'da "Komedi Mola" yeni sezonda izleyiciyle buluşuyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (DBŞT) yeni oyunu Komedi Mola'nın 2. sezonu 6 Ekim'de ilk gösterimi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:23
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        Diyarbakır'da "Komedi Mola" yeni sezonda izleyiciyle buluşuyor
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (DBŞT) yeni oyunu Komedi Mola'nın 2. sezonu 6 Ekim'de ilk gösterimi yapılacak.

        Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatroları, her hafta farklı skeçlerden oluşacak yeni oyunu Komedi Mola'nın 2. sezonu 6 Ekim'de başlıyor.

        İki Türkçe ve iki Kürtçe skeçten oluşacak oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini Handan Ekici, yönetmenliğini ise Erdal Ayna yapıyor.

        Oyun, 6 Ekim'de saat 20.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

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