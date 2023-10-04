Diyarbakır'da "Komedi Mola" yeni sezonda izleyiciyle buluşuyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (DBŞT) yeni oyunu Komedi Mola'nın 2. sezonu 6 Ekim'de ilk gösterimi yapılacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (DBŞT) yeni oyunu Komedi Mola'nın 2. sezonu 6 Ekim'de ilk gösterimi yapılacak.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatroları, her hafta farklı skeçlerden oluşacak yeni oyunu Komedi Mola'nın 2. sezonu 6 Ekim'de başlıyor.
İki Türkçe ve iki Kürtçe skeçten oluşacak oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini Handan Ekici, yönetmenliğini ise Erdal Ayna yapıyor.
Oyun, 6 Ekim'de saat 20.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.