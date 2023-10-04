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        Diyarbakır'da öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrencileri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:03
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        Diyarbakır'da öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrencileri ağırladı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan sevgisini aşılamak amacıyla öğrencilerle Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

        Çocuklar, merkezde kedi ve köpekleri sevdi.

        Etkinlikte, öğrencilere 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün önemi, Hayvanları Koruma Kanunu ve hayvan sevgisi konuları anlatıldı.

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