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        Diyarbakır'da 72 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 72 kilogram esrar, 52 kök skunk bitkisi, 2 uzun namlulu tüfek ve tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:32
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        Diyarbakır'da 72 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 72 kilogram esrar, 52 kök skunk bitkisi, 2 uzun namlulu tüfek ve tabanca ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Damar, Ortaç ve Seren mahalleleri kırsalında başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

        Operasyonda, 72 kilogram esrar, 52 kök skunk bitkisi, 2 uzun namlulu tüfek, tabanca, 4 şarjör, 102 fişek ve hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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