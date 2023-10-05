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        Diyarbakır merkezli 2 ilde bahis çetesine yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır ve İstanbul'da bahis çetesine yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:35 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:02
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        Diyarbakır merkezli 2 ilde bahis çetesine yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır ve İstanbul'da bahis çetesine yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip ile siber araştırmalar sonucu çete elebaşının "dijital bahis" adı altında kurduğu sanal suç örgütü deşifre edildi.

        Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları, bahis oynamak için içeriye sadece tanıdık ve güvendikleri kişileri aldıkları, iş yerinin camlarını siyah filmle kapladıkları belirlendi.

        Çetenin yasa dışı bahis oynattığı hesaplarında 36 milyon liranın üzerinde para hareketliliği olduğu ve Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere bir çok ildeki bahisçilere "metaverse bahis" oynattığı, yakalanmamak için yasa dışı bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları tespit edildi.

        Şüphelilerin yakalanması amacıyla Diyarbakır ve İstanbul'da "Format" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 15 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el konuldu.

        Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Diyarbakır Adliyesine sevk edildi.

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