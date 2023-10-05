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        Diyarbakır'daki operasyonda 74 kilogram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 74 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:26
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        Diyarbakır'daki operasyonda 74 kilogram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 74 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yolçatı Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

        Operasyonda, 53 kilogram kubar, 21 kilogram toz esrar, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör, 32 fişek ve terazi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

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