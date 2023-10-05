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        Diyarbakır'da işletmelere atık yağ denetimi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçmek amacıyla kent genelinde yağ denetimi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:42 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:42
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        Diyarbakır'da işletmelere atık yağ denetimi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçmek amacıyla kent genelinde yağ denetimi yapıyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, içme ve kullanma suyunun kirlenmeye karşı korunması kapsamında işletmelere atık yağ denetimi gerçekleştiriyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde yapılan denetimlerde, işletmelerin sanayi tipi lavabo ve lavabo altı yağ tutucuları kontrol edildi.

        Atık suların kanalizasyona deşarjı yönetmeliği kapsamında denetim ekiplerinin titizlikle gerçekleştirdiği kontrollerde, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca belirlenen standartlara aykırı şekilde yağ atıklarını doğrudan alıcı ortama aktaran iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

        Öte yandan ekipler, halı yıkama fabrikaları, hayvan kesimhaneleri, oteller, benzin istasyonları, oto yetkili servis, oto yıkama, hazır beton santralleri, karo ve mermer fabrikalarında ise kirli suyun doğru deşarjını kontrol ederek yönetmeliğe aykırı olanlara gerekli yaptırımları uyguladı.

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