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        Diyarbakır'da OSB'de yapılacak kreş ve gündüz bakımevi için protokol imzalandı

        Diyarbakır'da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşa edilecek "Raif Türk Kreş ve Gündüz Bakımevi" için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:40 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:01
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        Diyarbakır'da OSB'de yapılacak kreş ve gündüz bakımevi için protokol imzalandı
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        Diyarbakır'da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşa edilecek "Raif Türk Kreş ve Gündüz Bakımevi" için protokol imzalandı.

        OSB'den yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ile DİMER Firması Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız Türk arasında OSB 1. etapta hizmete açılacak "Raif Türk Kreş ve Gündüz Bakımevi"ne ilişkin protokol imzalandı.

        Kreşte, 5 sınıf, uyku odası, etkinlik odası, veli bekleme odası ve revir yer alacak.

        Kreş ile çalışan annelerin çocuklarını bırakabilecekleri bir ortam oluşturması amaçlanıyor.

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