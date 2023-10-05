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        Diyarbakır'da "Kuaför Estetik Kozmetik ve Güzellik Fuarı" başladı

        Diyarbakır'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Kuaför Estetik Kozmetik ve Güzellik Fuarı"nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:28
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        Diyarbakır'da "Kuaför Estetik Kozmetik ve Güzellik Fuarı" başladı
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        Diyarbakır'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Kuaför Estetik Kozmetik ve Güzellik Fuarı"nın açılışı yapıldı.

        Merkez Yenişehir ilçesinde, Start Fuarcılık tarafından Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (TSO) desteğiyle Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı amacıyla tören gerçekleştirildi.

        Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karataş, törende yaptığı konuşmada, bu yıl Diyarbakır, Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere 5 kentte fuar düzenlediklerini belirtti.

        Diyarbakır'da fuarı düzenlemenin sevincini yaşadıklarını kaydeden Karataş, 122 odayla birlikte 108 bin berber, kuaför ve güzellik salonlarında üyelerinin olduğunu bildirdi.

        Daha sonra fuarın açılışı gerçekleştirildi.

        Markaların yeni geliştirdikleri ürünlerin yer aldığı fuar, 8 Ekim'e kadar sürecek. Fuarda, 30 firmanın zayıflama, cilt bakımı, epilasyon cihazları ve kişisel bakım ürünleri tanıtılıyor.

        Açılışa, TSO ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası yöneticileri ile Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu Odası üyeleri katıldı.

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