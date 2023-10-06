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        Silvan Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

        Diyarbakır'da yapımı süren Silvan Barajı'nda çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:57
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        Silvan Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor
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        Diyarbakır'da yapımı süren Silvan Barajı'nda çalışmalar sürüyor.

        DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar yürütülüyor.

        Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Silvan Barajı'nın, ara depolamaları ile sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını, 308 bin kişiye iş imkanı sağlanacağını belirterek, milli ekonomiye yılda 17,6 milyar lira katkı sağlanacağını aktardı.

        175,50 metre yüksekliğindeki 8,7 milyon metreküp hacimli gövdesi ile Türkiye ve Avrupa'nın ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde en yüksek barajı olan Silvan Barajı'nın, oluşturacağı 7,3 milyar metreküp rezervuar alanı ile GAP'ın en büyük ve önemli bileşeni olacağını belirten Balta, şunları kaydetti:

        "Silvan Projesi 4 aşamalı olarak planlanmış olup her aşamada Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artarken Silvan Hidroelektrik Santralinde üretilen elektrik enerjisi azalacaktır. 8,7 milyon metreküp olan baraj gövde dolgusunun tamamı bitmiştir. Ön yüz betonu imalatları ve enerji tüneli giriş yapısı ve şaft imalatları tamamlanmış olup, dolu savak ve santral binasında ise çalışmalar devam etmektedir."

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