Diyarbakır'da sektörel yenilik geliştirme toplantısı düzenlendi

Diyarbakır'da Elektrik Dağıtım Sektöründe Mesleki Eğitim ve Öğretim Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezinin Kurulması Projesi'nin işbaşı eğitim açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamaya göre, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) öncülüğünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen projenin işbaşı eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, projenin geleceğin elektrik mühendislerine kapı aralayacağını belirtti.

Nitelikli iş gücünün önemini anlatan Tüzün, şöyle konuştu:

"Merkezine insanı alan çalışmaların önemini bu günlerde daha iyi anlıyoruz. Donanımlı insan kaynağı ile çok daha iyi hizmetler yürütülebileceğimize eminim. Bu tür projeler ise nitelikli insan kaynağı yetişmesine doğrudan katkı sağlıyor. 6 bölgede 4 bin 500'ü tekniker olmak üzere 7 bini aşkın çalışma arkadaşımızla kesintisiz ve kaliteli elektrik temini için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmet bölgemizde daha nitelikli insan kaynağını nasıl artırabileceğimiz konusunda sürekli insan kaynakları ve akademi birimlerimiz ile çalışmalar yapıyoruz. Bu projenin elektrik ekosistemine çok büyük katkı olacağına inanıyorum. Projeyi hayata geçiren sektör çatı örgütümüz olan Elder'i kutluyorum. Bu projeyi birçok ilk için bir başlangıç olarak görüyoruz."

Elder Genel Sekreteri Mustafa Özge Özden de 81 ilde 21 dağıtım bölgesinde faaliyet gösterdiklerini ve yıllık ortalama 35 ile 40 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirtti.

Özden, sektörün 67 binin üzerinde çalışma arkadaşlarına sahip olduklarını, çalışanların nitelikli olması ve sahanın ihtiyaçlarına cevap verebilmesini önemsedikleri için eğitim projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Proje ile ülke genelindeki okullarda elektrik ve elektronik teknolojisi alanında görev yapan toplam 200 öğretmene elektrik dağıtım şebekeleri ve işleyişleri konusunda eğitim verilecek.

Eğitimler, Dicle Elektrik dışında Başkent, GDZ, Çamlıbel, ADM, Trakya ve Sakarya Elektrik Dağıtım şirketlerinde de gerçekleştirilecek.