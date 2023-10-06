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        Diyarbakır'da "Yenidoğan İşitme Tarama Programı Eğitimi" düzenlendi

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Yenioğan İşitme Tarama Programı Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:43
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        Diyarbakır'da "Yenidoğan İşitme Tarama Programı Eğitimi" düzenlendi
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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Yenioğan İşitme Tarama Programı Eğitimi" gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocukların tarama testleri ile erken dönemde saptanan ve tedavi edilebilen hastalıklar konusunda müdahalelerinin yapılarak gelişimlerini sağlıklı çocuklarla aynı düzeyde sürdürebilmelerini sağlamak ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek amacıyla eğitim düzenlendi.

        İki gün süren eğitime, kamu ve üniversite hastanelerinde görev yapan 36 sağlık çalışanı katıldı.

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