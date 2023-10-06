Diyarbakır, Siirt, Van ve Hakkari'de 6-7 Ekim terör olaylarındaki tahribatın izleri silindi HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Diyarbakır, Siirt, Van ve Hakkari'de uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla zarar verdiği okul, müze, kamu ve özel banka binaları ile iş yerleri yeniden ayağa kaldırıldı.

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Diyarbakır, Siirt, Van ve Hakkari'de uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla zarar verdiği okul, müze, kamu ve özel banka binaları ile iş yerleri yeniden ayağa kaldırıldı.

HDP'den 6 Ekim'de yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurup yolları kesti.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına, okullara, bankalara, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlara zarar verildi.

Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

Olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma", 7 "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu işlendi.

Olayların ardından başta ilgili bakanlıklar olmak üzere valilikler, kaymakamlıklar ve çeşitli kurumlarca yürütülen çalışmalarla terör olaylarındaki tahribatın izleri kısa sürede silindi.

AA muhabirleri, terörün yarattığı tahribatı yansıtan fotoğraflarda yer alan okul, müze, kamu ve özel bankalar, iş yerleri, kurs, merkez gibi yerleri 9 yıl sonra yeniden görüntüledi.

- Yakılan müze restore edildi

Diyarbakır'da terör örgütü yandaşlarının yaptığı saldırılarda Ziya Gökalp Müzesi, merkez Yenişehir ilçesinde Ekinciler ve Gevran caddelerindeki bazı özel ve kamu bankaları ile Büyükşehir Belediyesi yanındaki iş yeri ateşe verildi.

Merkez Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan 2 katlı Ziya Gökalp Müzesi, PKK'lı teröristlerce ateşe verilmesi sonucu büyük tahribata uğradı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan protokol kapsamında, TÜRSAB tarafından başlatılan çalışmalar sonucu 1 milyon 814 bin lira harcanarak 2016'da müzenin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Restorasyonun ardından Bakanlıkça teşhir ve tanzim için 1 milyon 490 bin lira harcanan müze, 2018'de kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı.

Özel ve kamu bankaları ile iş yerinde yapılan onarımların ardından terörün izleri silindi.

- Sur sokaklarından artık müzik sesi yükseliyor

Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, AA muhabirine, 6-7 Ekim 2014'te çok kötü günler geçirdiklerini, yüzlerce iş yeri ile evin tahrip edildiğini söyledi.

Terör örgütü yandaşlarının birçok yere molotof atarak zarar verdiğini anlatan Aksu, "Hatta Ziya Gökalp Müzesi yandı. Bunları tasvip etmiyoruz. Bunları yapanlar bu memleketi seven değil, zarar verenlerdir." dedi.

Kentin o günleri geride bıraktığını, Sur sokaklarından artık müzik sesinin yükseldiğini dile getiren Aksu, insanların bu tür olayları bir daha yaşamak istemediğini kaydetti.

Diyarbakır'ın, medeniyetlerin başkenti olduğunu vurgulayan Aksu, şöyle devam etti:

"O günden bugüne Sur'da çok önemli çalışmalar yapıldı. Diyarbakır bir kültür şehri, buradaki kültür varlıkları, tescilli yapılar dünyanın hiçbir yerinde yok. Kiliselerimiz, camilerimiz ve medreselerimizle eşi benzeri olmayan bir şehir. O günler geride kaldı, inşallah insanlarımız da bir daha bunlara fırsat vermeyecek. İnsanlardan, evlerden ve okullardan ne istiyorsunuz? Ülkemiz ve memleketimiz için bu tür olaylara mahal vermemek adına hepimizin birlikte hareket etmesi lazım. İnsanlarımız kendi memleketine sahip çıkacak."

- "İş yerim gözlerimin önünde yandı"

Siirt'te de 6-7 Ekim'deki saldırılarda ilk ve orta dereceli 12 okul, kütüphane, halk eğitimi merkezi, 4 sağlık merkezi, bir acil sağlık istasyonu ve erkek öğrenci yurdu yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

Yapılan çalışmalar sonucu bazı okul ve sağlık merkezleri onarılırken bazılarının yerine de yenisi inşa edildi.

Terör örgütü yandaşlarınca akaryakıt istasyonu ateşe verilen Ali İlbaş, o günleri lanetle andıklarını söyledi.

O süreçte birçok insanın hayatını kaybettiğini ve her tarafın ateşe verildiğini aktaran İlbaş, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı dolayısıyla akraba ziyaretindeydik. Personelim akaryakıt istasyonumuzun ateşe verildiğini bildirdi. Oğlumla birlikte hemen harekete geçtik. Maalesef iş yerim yanıyor, tabii ki bu kez söndürmek için bir çaba içerisinde olduk. İş yerim gözlerimin önünde yandı. Bayramdan dolayı LPG tankerlerini doldurmuştuk. Komşularımıza giderek 'evlerinizi boşaltın' dedik. Çünkü LPG tankı patlarsa Allah korusun çok sayıda insan ölür, çok can kaybı olur düşüncesiyle evlere dağıldık."

Saldırılarda 2 gün boyunca Siirt'te bazı yerlerin ateşe verildiğini dile getiren İlbaş, "Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Tabii o zamanın FETÖ'cüleri de işin içindeydi. Hem örgüt hem FETÖ işbirliği yaparak Siirt'in en önemli yerlerini yaktılar. O günü her zaman lanetliyoruz. İnşallah devletimiz her zaman diri olur ve bu örgütlere, bu alçak terör örgütlerine karşı mücadelesini verir." ifadelerini kullandı.

Kent sakinlerinden Faruk Sevgi de üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen o günlerin acısını yüreğinde taşıdığını vurguladı.

Saldırılarda herkese büyük zarar verildiğine dikkati çeken Sevgi, okulların ateşe verilmesinden dolayı eğitimin aksadığını dile getirdi.

Bu tür olayların Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozamayacağının altını çizen Sevgi, "Bu saldırılar tüm Türkiye'ye zarar verdi fakat en büyük zararı da Kürtlere verdi. Siirt medeniyet şehridir, evliyalar diyarıdır. Burada Türk'ü, Kürt'ü ve Arap'ıyla her zaman birlik olduk. Bundan sonra da bizi ayıramazlar. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacağız." diye konuştu.

- Yanan binanın yerine modern gençlik ve kadın merkezi inşa edildi

Terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının saldırıları sonucu Van'da da tahrip olan yerler yatırımlarla yenilendi.

Molotofkokteyli atılması sonucu kullanılamaz hale gelen İpekyolu İlçe Müftülüğüne bağlı Değerler Kur'an Kursu en çok zarar gören yerlerden biri oldu.

Devletin imkanları ve hayırseverlerin yardımıyla eskisinden daha iyi duruma getirilen Kur'an kursu, kısa sürede yenilenerek tekrar hizmete sunuldu.

Olaylar sırasında yakılan ve şu anda İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak hizmet veren bina da büyük zarar gördü. Bediüzzaman Said Nursi Külliyesi yapılması planlanan bina, onarım çalışmalarının ardından yenilenerek vatandaşların hizmetine açıldı.

Terör örgütü yandaşları Kevenli Mahallesi'nde inşa edilen gençlik merkezinde de büyük tahribata yol açtı. Atılan molotofkokteylleri nedeniyle yanan ve kullanılamaz hale gelen bina yıkılarak yerine modern bir gençlik ve kadın merkezi inşa edildi. ​​​​​​​

Van'ın Özalp ilçesinde ise terör örgütü yandaşlarının hedefi olan Aile Destek Merkezi, saldırılar dolayısıyla kullanılamaz hale geldi. Kaymakamlık ve Belediye tarafından onarılan merkez, yeniden ilçedeki kadınların hizmetine sunuldu.

- Gösterilerde ateşe verilen okul, yenisi inşa edilerek eğitime kazandırıldı

Hakkari'de sokaklarda ateş yakan, barikat kuran terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu birçok okul ile kamu binası kullanılamaz duruma geldi.

Biçer Mahallesi'ndeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlk ve Ortaokulu ile yanındaki gençlik merkezi, PKK yandaşlarınca ateşe verildi.

Onarım ve güçlendirme çalışması yapılarak yenilenen okul ve gençlik merkezi, yeniden faaliyetlerine devam etti.

Yüksekova ilçesinde molotofkokteylleriyle ateşe verilerek kullanılamaz hale getirilen Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu, yerine yenisi yapılarak eğitime kazandırıldı.

Gösteriler sırasında terör yandaşları Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü binası ile ek hizmet binasını ateşe vererek yağmaladı. Bu binaların yerine inşa edilen, bünyesinde spor salonları, halı saha ile yarı olimpik havuz da bulunan spor tesisi ilçe halkının hizmete sunuldu.

Şemdinli ilçe merkezindeki Yavuz Sultan Selim İlkokulu da terör yandaşlarının hedefindeki eğitim kurumlarından biri oldu. Gösterilerde ateşe verilen okul, yerine yenisi inşa edilerek eğitime kazandırıldı.