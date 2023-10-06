Diyarbakır'da "2. Doğu Dahiliye Kongresi" başladı

Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği (GİHAD) ile Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından Diyarbakır'da "2. Doğu Dahiliye Kongresi" düzenlendi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan ve 3 gün sürecek kongrede iç hastalıkları ele alınacak.

Kongre Başkanı Doç. Dr. İhsan Solmaz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan dahiliye doktorlarını Diyarbakır'a davet ettiklerini söyledi.

Doktorların bölgedeki sağlık görevlileri ile buluşarak, deneyimlerini aktarmalarını amaçladıklarını ifade eden Solmaz, şunları kaydetti:

"Bu sene kongreyi daha büyük bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından değerli hocalarımız bizimle birlikte. Dahiliye alanında konuların konuşulacağı uzmanlarla, asistanların bir araya geleceği ve bir bütünlük oluşturacağı, konuların irdeleneceği yeni bilgilerle değerlendirileceği bir kongre olmasını temenni ettik. Bu şekilde kongremizi planladık. Şu anda ilk oturumla başladı, pazar gününe kadar da oturumlarla devam edecek."

Kongre, 8 Ekim'de sona erecek.