Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "2. Doğu Dahiliye Kongresi" başladı

        Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği (GİHAD) ile Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından Diyarbakır'da "2. Doğu Dahiliye Kongresi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:19 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "2. Doğu Dahiliye Kongresi" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği (GİHAD) ile Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından Diyarbakır'da "2. Doğu Dahiliye Kongresi" düzenlendi.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan ve 3 gün sürecek kongrede iç hastalıkları ele alınacak.

        Kongre Başkanı Doç. Dr. İhsan Solmaz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan dahiliye doktorlarını Diyarbakır'a davet ettiklerini söyledi.

        Doktorların bölgedeki sağlık görevlileri ile buluşarak, deneyimlerini aktarmalarını amaçladıklarını ifade eden Solmaz, şunları kaydetti:

        "Bu sene kongreyi daha büyük bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından değerli hocalarımız bizimle birlikte. Dahiliye alanında konuların konuşulacağı uzmanlarla, asistanların bir araya geleceği ve bir bütünlük oluşturacağı, konuların irdeleneceği yeni bilgilerle değerlendirileceği bir kongre olmasını temenni ettik. Bu şekilde kongremizi planladık. Şu anda ilk oturumla başladı, pazar gününe kadar da oturumlarla devam edecek."

        Kongre, 8 Ekim'de sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da bir taksici iki meslektaşının bıçaklı saldırısında yaralandı
        Diyarbakır'da bir taksici iki meslektaşının bıçaklı saldırısında yaralandı
        Diyarbakır, Siirt, Van ve Hakkari'de 6-7 Ekim terör olaylarındaki tahribatı...
        Diyarbakır, Siirt, Van ve Hakkari'de 6-7 Ekim terör olaylarındaki tahribatı...
        'Kobani olayları'nda oğlu öldürülen baba: Ben hayattayken bu acıyı unutur m...
        'Kobani olayları'nda oğlu öldürülen baba: Ben hayattayken bu acıyı unutur m...
        Diyarbakır'da "Yenidoğan İşitme Tarama Programı Eğitimi" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Yenidoğan İşitme Tarama Programı Eğitimi" düzenlendi
        Diyarbakır'da sektörel yenilik geliştirme toplantısı düzenlendi
        Diyarbakır'da sektörel yenilik geliştirme toplantısı düzenlendi
        Diyarbakır'da 177 kilogramın üzerinde esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 177 kilogramın üzerinde esrar ele geçirildi