CHP Diyarbakır 38. Olağan İl Kongresi yapıldı

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisinin halkı düşünen cesur, kararlı, korkmayan, inanan, dinamik bir şekilde yönetilmesi lazım." dedi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen CHP Diyarbakır 38. Olağan İl Kongresi'nde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı okundu.

Kongrede bir konuşma yapan Özel, barışa, demokrasiye, kardeşliğe, özgürlüğe dair ne talep varsa hiçbirinin suç olmadığını savunarak, "Kürt sorununu görüyor, biliyor ve gerçekten siyasi istismar konusu yapmaksızın çözmek, bu yolda yürümek üzere söz veriyoruz." diye konuştu.

Ellerinde "değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi" diye ifade ettikleri bir tutum belgesi olduğunu belirten Özel, "28 Mayıs gecesi sizlerle birlikte çok üzüldük, çok yıprandık, çok yıkıldık. Cumhuriyet Halk Partisinin halkı düşünen cesur, kararlı, korkmayan, inanan, dinamik bir şekilde yönetilmesi lazım." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanlığına adaylığına değinen Özel, şöyle devam etti:

"Derseniz ki; 'Özgür kardeşimiz, evladımız, yoldaşımız, sen bu partiyi yönetirsin, bu partiyi güçlendirirsin, bu partiyi iktidar yaparsın', ben varım. Yol verirseniz hep beraber yürüyelim, partimizi iktidara götürelim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız. Birileri onun yolu, bunun yolu Diyarbakır'dan geçer diyor, Diyarbakır yol değildir, hedeftir, barış için, kardeşlik, özgürlük için hedeftir. Diyarbakır, iktidar için hedeftir. Hep beraber başaracağız."

CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan parti üyesi Örsan Kunter Öymen de kongrelerin öz eleştirilerin ortaya konulduğu ve eleştirilerin de yapıldığı yerler olduğunu söyledi.

"Şunu görmemiz gerekiyor ki mevcut yönetim döneminde 13 yılda girilen tüm seçimler ne yazık ki kaybedilmiştir. 5 milletvekilliği, 3 cumhurbaşkanlığı, 2 belediye seçimi, 2 referandum kaybedildi" diyen Öymen, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin Büyükşehir belediyelerinin kazanılmasının önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını dile getirdi.

Yenilgilere alıştırılmış ruh halinden kurtulmaları gerektiğine işaret eden Öymen, göreceli başarılarla yetinmenin doğru olmadığını, partinin oylarının yüzde 22 ile 26 arasında sıkışıp kaldığını anlattı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da konuşma yaptığı kongrede, oy kullanan 158 delegeden 152'sinin oyunu alan Abdullah Atik yeniden başkan seçildi.