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        Diyarbakır'da "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başladı

        Diyarbakır'da "19'uncu Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", İstanbul Devlet Tiyatrosunca "Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi" adlı oyunun sahnelenmesiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 21:50 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:50
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        Diyarbakır'da "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başladı
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        Diyarbakır'da "19'uncu Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", İstanbul Devlet Tiyatrosunca "Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi" adlı oyunun sahnelenmesiyle başladı.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" 19'uncu kez tiyatroseverlerle buluştu.

        Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosunca "Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunuyla başlayan festivalde, 7 oyun sahnelenecek.

        Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de yer alan Hezarfen Ahmed Çelebi'nin hikayesini anlatan iki perdelik oyuna, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Festivalde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, bazı coğrafyaların geleneği ve tarihi gereği, sanat ve kültürle yoğrulduğunu söyledi.

        Burada insanların doğumlarından itibaren kendilerinden önce gelen yüzlerce kuşağın mirasını içlerinde hissettiğini aktaran Karadağlı, "Onların acıları, sevinçleri, hayalleri dilden dile söylenen şiirle, türküyle ya da bir ağıtla karşımıza çıkar. 33 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehrimiz Diyarbakır'ın yetiştirmiş olduğu çok kıymetli bir yazar, şair ve hekim olan Orhan Asena'ya hürmeten yazarlarımızın kaleminden çıkan özgün, zengin ve bizden eserlerin sahnelenmesinin önemi ve değerli bilinciyle her yıl düzenlediğimiz festivalin 19'uncu kez yaşamanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

        Karadağlı, Devlet Tiyatroları olarak sanat alanında değişen ve gelişmekte olan evrensel hedefi görebilen ve bu hedefi ilk Türk tiyatrosunun yerli ve milli birikimiyle harmanlayarak yenilikçi, çoğulcu, modern, cesur ve hızlı üretebilen barışçıl bir anlayışla yeni sezonda "Merhaba" dediklerini belirtti.

        Tamer Karadağlı şöyle devam etti:

        "Diyarbakır Devlet Tiyatrosuna da kuruluşundan bu yana sahip çıktığınız Türkiye'nin ilk yerli yazarlar festivaline 'başım gözüm üstüne' diyerek ev sahipliği yaptığınız için sizleri sevgiyle selamlıyor ve tüm çalışma arkadaşlarıma bu nadide şehre bıraktıkları yürekleri ve emekleri için teşekkür ediyorum."

        İzleyicilerden Berçem Kıran, tiyatroyla ilgilendiğini ve bu sanat dalını çok sevdiğini dile getirdi.

        Kıran, "Tiyatro festivallerine katılıyorum. Fırsat buldukça diğer illerde ki tiyatrolara da gitmeye çalışıyorum. Festivalden dolayı heyecanlıyım. Diyarbakır halkı olarak tiyatroyu seviyoruz. Daha çok oyunun gelmesini de istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Festival kapsamında 8-9 Ekim'de İzmir Devlet Tiyatrosunca "Otobüs Durağında Üç Bencil", 10-11 Ekim'de Ankara Devlet Tiyatrosunca "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye", 12-14 Ekim'de Ankara Devlet Tiyatrosunca "Hisseli Harikalar Kumpanyası", 15-16 Ekim'de İstanbul Devlet Tiyatrosunca "Rumuz Goncagül", 17-18 Ekim'de Erzurum Devlet Tiyatrosunca "Ana-Dolu: Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları", 19-21 Ekim'de Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca "Midas'ın Kulakları" adlı oyunları ile Kayapınar Sahnesi'nde de birçok atölye çalışmaları tiyatroseverlerle buluşacak.

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