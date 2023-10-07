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        Diyarbakır'da yolcu otobüsünün park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:51 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:51
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        Diyarbakır'da yolcu otobüsünün park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan yolunda dün seyir halinde olan plakası ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, park halindeki 34 JZG 84 plakalı araca çarptı.

        Otomobil, çarpmanın etkisiyle bir marketin önündeki kaldırıma kadar sürüklendi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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