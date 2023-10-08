Diyarbakır'da Filistin'e destek açıklaması Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Filistinlilere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Filistinlilere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Sur ilçesindeki Ulu Cami'de sabah namazında bir araya geldi.

Namazın ardından cami önünde toplanan grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, Diyarbakırlılar olarak ilk günden beri İsrail'e karşı direnişini sürdüren Filistin halkının yanında olduklarını dile getirdi.

"Dün başlayan 'Aksa Tufanı' harekatını selamlıyor, kardeşlerimizin muzaffer olması için Rabb'imizden yardım diliyoruz" diyen Tekdemir, 100 yıla yakın bir süredir İslam topraklarını işgal eden İsrail'in de yaptıklarının karşılığını acı bir şekilde tecrübe ettiğini ifade etti.

Yıllardır İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulümleri telin için toplandıklarını vurgulayan Tekdemir, şöyle konuştu:

"Fakat bugün başka... Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimiz ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız. Açlık, yokluk ve yoksunlukla mücadeleye mahkum edilen Filistinli kardeşlerimizin direnişi haklı, meşru ve insanidir."

Katılımcılar, Filistin lehine attıkları sloganların ardından dağıldı.