Diyarbakır'da Şehzadeler Konağında kitap mezadı yapıldı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı bir mekanda düzenlediği kitap mezadı devam ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı bir mekanda düzenlediği kitap mezadı devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca merkez Sur ilçesinde Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi yanında bulunan Şehzadeler Konağında gerçekleştirilen mezada kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.
Kitapseverlerin özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerindeki kitapları satmaları amacıyla düzenlenen mezatta, 5 liradan başlayan fiyatlarla kitap alıp satma imkanı bulunuyor.
Mezatta, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni sahafiye eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata satın alma fırsatı bulunuyor.