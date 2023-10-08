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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 155 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Diyarbakır'da bir ayda düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda tabanca, tüfek, fişek, gümrük kaçağı sigara, tütün, cep telefonu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 155 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 16:00 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:00
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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 155 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Diyarbakır'da bir ayda düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda tabanca, tüfek, fişek, gümrük kaçağı sigara, tütün, cep telefonu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 155 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik eylül ayında 132 operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, 155 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde ve bazı araçlarda yapılan aramalarda, 27 tabanca, av tüfeği, 32 şarjör, 170 fişek, gümrük kaçağı 238 bin 80 dal makaron, 29 bin 488 paket sigara, 2 bin 488 kilogram nargile tütünü, 64 bin 320 yaprak sarma sigara kağıdı, 12 bin 648 litre akaryakıt, 66 şişe içki, 156 cep telefonu, 93 cep telefonu aksesuarı, 169 ilaç (sporcu besin tozu ve sıvı), 63 kilogram sporcu besini ve protein tozu, 2 bin 482 gözlük, 1340 çift ayakkabı ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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