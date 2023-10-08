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        Diyarbakır ve Bingöl'de Yasin Börü ve arkadaşları için anma programı düzenlendi

        Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, düzenlenen programlarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 22:35 Güncelleme: 08.10.2023 - 22:50
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        Diyarbakır ve Bingöl'de Yasin Börü ve arkadaşları için anma programı düzenlendi
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        Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, düzenlenen programlarla anıldı.

        Diyarbakır'da, Mustazaflar Cemiyeti ve Şehitler Kervanı Platformu tarafından Selahaddin Eyyübi Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda sanatçılar sahne aldı.

        Konuşmaların ardından dua edildi.

        Etkinlikte HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

        Buradaki programın ardından katılımcılar, Peygamber Sevdalıları Vakfının organizasyonuyla Filistin'e destek amacıyla kentte konvoy düzenleyerek Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.

        Bingöl'de de HÜDA PAR İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

        Programa katılan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, yaptığı konuşmada, PKK'lı teröristlerin vahşice, masum, yiğit gençleri katlettiğini ifade etti.

        PKK'lıların yaptığı vahşeti yorumlamaya bile gerek olmadığını belirten Dinç, "Bunların yaptığı vahşeti kimse yapmadı. Güya IŞİD bahanesiyle, 'IŞİD vahşet işliyor' deyip Kürtlerin haklarını savunacaklar ama hem Kürtleri katledecekler hem de IŞİD'den vahşi bir şekilde onlara bu eziyetleri çektiriyorlar. Yerin ve göğün sahibi olan Allah'a inanıyorum ki onlar, onların cesetlerini bu hale getirirken Allah onlara acı yaşatmamıştır çünkü onlar şehittir, yer şahit, gök buna şahit." diye konuştu.

        Programa, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı, HÜDA PAR İl Başkanı Refik Alpaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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