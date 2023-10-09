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        Üstün yetenekli çocuklar depremzede ve kırsaldaki öğrenciler için hikaye kitabı yazdı

        MEHMET SIDDIK KAYA/DAMLANUR TEYHUN - Diyarbakır'da üstün yetenekli çocuklara özel eğitim verilen Bilim ve Sanat Merkezindeki (BİLSEM) 6 öğrenci, depremzede ve kırsal yerleşim birimlerindeki öğrenciler için hikaye kitabı hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:22 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:22
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        Üstün yetenekli çocuklar depremzede ve kırsaldaki öğrenciler için hikaye kitabı yazdı
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        MEHMET SIDDIK KAYA/DAMLANUR TEYHUN - Diyarbakır'da üstün yetenekli çocuklara özel eğitim verilen Bilim ve Sanat Merkezindeki (BİLSEM) 6 öğrenci, depremzede ve kırsal yerleşim birimlerindeki öğrenciler için hikaye kitabı hazırladı.

        Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki BİLSEM'de 12 yaşındaki 6 öğrencinin talebi üzerine İngilizce öğretmeni Gülizar Eren'in gözetiminde "Genç Yazarlar Projesi" hazırlandı.

        Proje kapsamında öğrenciler ders saatleri dışında haftanın belirli günlerinde merkeze gelerek öğretmenleri eşliğinde belirledikleri konularla ilgili hikaye yazdı.

        - 3 bin adet basıldı

        Hikaye kitaplarında kullanılacak resimleri ve karakterleri merkezdeki dijital tasarım atölyesinde tasarlayan öğrenciler, kedilerin yaşamına ilişkin yazdıkları iki ayrı hikayeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla kitap haline getirdi.

        Türkçe ve İngilizce olarak basılan, "Cosmo ve Jass" adlı 3 bin hikaye kitabı, depremzede ve kırsal yerleşim birimlerindeki öğrencilere ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

        Öğretmen Gülizar Eren, AA muhabirine, ilk başta köy okulları için hazırladıkları kitapları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Diyarbakır'daki depremzede çocuklara da ulaştırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

        Hedeflerini daha da büyüttüklerini anlatan Eren, öğrencileriyle hazırladıkları kitapları tüm Türkiye'de okutulması için e-Book formatına çevirerek her öğrencinin faydalanmasını amaçladıklarını belirtti.

        Öğrencilerin okuldan döndükten sonra haftanın belirli günlerinde yoğun çalışarak hikayeleri oluşturduğunu ifade eden Eren, ilk olarak Türkçe yazılan hikayelerin daha sonra İngilizceye çevrildiğini dile getirdi.

        - "Okuyanlar hikaye kitabını beğeniyor"

        7. sınıf öğrencisi Hiranur Malçuk (12) ise uzun uğraşlar sonucunda hazırladıkları kitapları köydeki ve depremzede çocuklara ulaştırmanın heyecanı içerisinde olduğunu söyledi.

        Malçuk, "Kitabın bu kadar güzel olacağını zannetmiyordum. Arkadaşlarımızla uğraştık. Her şeyi birlikte yaptık, hepimizin emeği geçti. Okuyanlar hikaye kitabını beğeniyor. Bu beni mutlu ediyor. İleride yazar olmak istiyorum." dedi.

        Öğrenci Zeynep Naz Eren de hazırladıkları İngilizce ve Türkçe hikaye kitabını akranlarının okumasının kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

        Kitapları yaklaşık 2,5 ayda hazırladıklarını belirten Eren, "Bir hikaye konusu belirledik ve hikayemizi yazdık. Sonra dijital atölyemizde resimlerimizi çizdik ve kitabı oluşturduk. Bu kitaplar depremzede ve köydeki öğrencilere gönderiliyor. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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