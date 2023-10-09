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        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 15 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:15 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:15
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        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 15 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Bismil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "huzur" uygulamaları kapsamında ilçe merkezindeki eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler ile okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirdi.

        Son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda, 18'i çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı, çalıntı 8 motosiklet ile bisiklet, 4 tabanca, 28 mermi, av tüfeği, 25 fişek, 12 kök Hint keneviri, 90,85 gram narkotik madde, 28 sentetik ecza ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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