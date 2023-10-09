DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Silvan'da incelemelerde bulundu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Silvan'da Büyükşehir Belediyesince devam eden ve tamamlanan projeleri denetledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Silvan'da Büyükşehir Belediyesince devam eden ve tamamlanan projeleri denetledi.

Çiftçi, Silvan'da ilk olarak çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği tarihi Malabadi Köprüsünü gezdi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Çiftçi, "Mimarinin sanata dönüştüğü Malabadi Köprümüze, yürüyüş yolundan çocuk oyun alanına, kafeteryadan, seyir terasına birçok donatı kazandıracak projemiz bu ay bitiyor. Malabadi'yi 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin uğrak mekanı haline getireceğiz. Hayırlı olsun." dedi.

Çiftçi, Malabadi Köprüsü çevre düzenleme çalışmalarının ardından Silvan ilçe merkezinde yapımı tamamlanan 1. Kılıçarslan Kent Meydanı'nı inceledi.

Çiftçi, "Çalışmaları bitirip halkımızın hizmetine sunduğumuz 7 bin 190 metrekare alana sahip 1. Kılıçarslan Kent Meydanı, havuzundan çay bahçesine, oyun alanından yürüyüş yollarına birçok donatı ile hemşehrilerimizin uğrak merkezi olarak halkımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.