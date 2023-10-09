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        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

        Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:38 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:38
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        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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        Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1498'inci gününde devam ediyor.

        Oğlu Faruk için eylem yapan anne Rahime Taşçı, evladına kavuşmak için başlattığı bu mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

        Oğlunu çok özlediğini dile getiren Taşçı, "Burada annelerle babalarla eylem yapıyorum. Faruk, peşini bırakmıyorum. 10 sene değil, 20 sene de geçse peşini bırakmıyorum. Gel devlete teslim ol." dedi.

        Anne Fadime Aksu da evladına kavuşana kadar eylemini kararlıkla sürdüreceğini belirtti.

        Evladına duyduğu özlemi anlatan Aksu, "10 senedir çocuğumdan haber alamıyorum. Ölü mü, sağ mı bilmiyorum. Çocuğumu çok özledim. HDP ve PKK çocuklarımızın yakasını bıraksın. Eren'im ne olursun dön gel, seni çok özledim." ifadelerini kullandı.

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