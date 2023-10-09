Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, cezaevi önünde af çağrısını yineledi

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bütün siyasi partilere çağrım gelin el birliğiyle Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı bir affı çıkaralım, kader mahkumlarının yüzünü güldürelim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:23 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, cezaevi önünde af çağrısını yineledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bütün siyasi partilere çağrım gelin el birliğiyle Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı bir affı çıkaralım, kader mahkumlarının yüzünü güldürelim." dedi.

        Sarıgül, Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, 100. cezaevi önünden açıklama yaptığını belirtti.

        Sarıgül, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetin 10. yılında, 50. yılında kapsamlı bir af çıktı. İnşallah, Allah'ım izin verirse Cumhuriyetin 100. yılında da kader mahkumları için kapsamlı bir af çıkmasını yüce parlamentodan bekliyorum. Bütün siyasi partilere çağrım gelin el birliğiyle anneler, babalar, çocuklar için 'affet Türkiye'm' diyelim ve Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı bir affı çıkaralım, kader mahkumlarının yüzünü güldürelim."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş

        Benzer Haberler

        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
        Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahalesi: 90 gözaltı
        Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahalesi: 90 gözaltı
        Meteorolojiden Diyarbakır için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
        Meteorolojiden Diyarbakır için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
        Diyarbakır'da sokak basketbol turnuvası düzenlendi
        Diyarbakır'da sokak basketbol turnuvası düzenlendi
        Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yollar daha güvenli hale getiriliyor
        Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yollar daha güvenli hale getiriliyor
        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Silvan'da incelemelerde bulundu
        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Silvan'da incelemelerde bulundu