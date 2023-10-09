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        Bağlar Belediyesinin konservatuvar kursuna katılan öğrenciler üniversiteye yerleşti

        Bağlar Belediyesi Bağ Evi Sosyal Tesisleri ve Kurs Merkezinde eğitim alan 21 öğrenci özel yetenek sınavını kazanarak üniversitelerin konservatuvar bölümlerine yerleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:32 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:35
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        Bağlar Belediyesinin konservatuvar kursuna katılan öğrenciler üniversiteye yerleşti
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        Bağlar Belediyesi Bağ Evi Sosyal Tesisleri ve Kurs Merkezinde eğitim alan 21 öğrenci özel yetenek sınavını kazanarak üniversitelerin konservatuvar bölümlerine yerleşti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde merkez Bağlar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bulunan Bağ Evi Sosyal Tesisleri ve Kurs Merkezinde gençler teorik ve pratik eğitim aldı.

        2,5 ay süren eğitimin ardından üniversitelerin konservatuvar bölümlerine yerleşmek için katıldıkları özel yetenek sınavlarında başarı sağlayan öğrenciler Dicle Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin de aralarında bulunduğu üniversitelerde eğitim görmeye hak kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeye adını veren ve tarihi misyonunu yansıtan Bağ Evini eğitim ve sosyal içerikli projeler için değerlendirdiklerini belirterek, "Bu yıl konservatuvar kurslarımızı burada gerçekleştirdik. Gençlerimize her türlü imkan ve desteği sağladık. Son üç yılda kurslara katılan tüm öğrencilerin üniversiteye yerleşmesi büyük bir başarı. Üniversite hayallerine kavuşan gençlerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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