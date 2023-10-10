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        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:48
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        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Büyükkadı Mahallesi Kümeevleri mevkisinde kontrolden çıkan Ü.K. yönetimindeki 34 VE 7490 plakalı otomobil, takla atarak ters döndü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Otomobildekilerin taziye ziyareti için Dicle ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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