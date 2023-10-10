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        Diyarbakır'ın çeşitli noktalarına çocuk oyun grupları yerleştiriliyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, park, okul bahçesi ve mahalle sakinlerinin belirlediği alanlara çocukların hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için oyun grupları yerleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:52
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        Diyarbakır'ın çeşitli noktalarına çocuk oyun grupları yerleştiriliyor
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, park, okul bahçesi ve mahalle sakinlerinin belirlediği alanlara çocukların hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için oyun grupları yerleştiriyor.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çocukların eğlenceli anlar geçirmeleri için yaklaşık 5 aylık çalışma takviminde belirlenen alanlara, iki kişilik 100 salıncak, 100 tahterevalli ve 80 iki kuleli çocuk oyun grubu yerleştirecek.

        Alanda ilk etapta altyapı çalışmaları kapsamında zemin elden geçirilerek, belirlenen bölüm çocuk oyun grubu yerleştirilmeye müsait hale getiriliyor. Altyapı çalışmasından sonra alana çocuk oyun grupları monte ediliyor.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, oyun grupları yerleştirme çalışmasını kent merkezi dışında kırsal mahallelerde de gerçekleştiriyor.

        Kırsal mahallelerdeki çalışmada mahalle muhtarı ve sakinlerinin belirlediği yere çocuk oyun grupları bırakılıyor.

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