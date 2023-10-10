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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 445 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 445 kilogram esrar, 277 bin kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:35
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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 445 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 445 kilogram esrar, 277 bin kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Kelvan, Güldiken, Baharlar ve Ziyaret mahallelerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 406 kilogram kubar, 39 kilogram toz esrar ile 277 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Ekipler, şüpheli F.N'yi gözaltına aldı.

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