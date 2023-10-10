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        Diyarbakır'da kayıt dışı esnaf denetimi yapıldı

        Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda kayıt dışı çalışan esnafın belirlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:38 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:54
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        Diyarbakır'da kayıt dışı esnaf denetimi yapıldı
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        Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda kayıt dışı çalışan esnafın belirlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Esnaf Ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı, kayıt dışılığın oluşturduğu haksız rekabetin önlenmesi ve vergi kaybının engellenmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

        Esnaf ve Sanatkar İşleri ile zabıta daire başkanlıkları, Defterdarlık ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (DESOB) ekipleri kent genelinde 2 bin 500 iş yerinde denetim yaptı.

        Ekipler denetimde iş yeri ruhsatı, vergi levhası ve esnaf odaları sicil kaydını kontrol etti.

        Çalışma kapsamında esnaf, hibe ve kredi desteği gibi olanaklardan yararlanması için gerekli kural ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda bilgilendirildi.

        Esnafa doğal afet, yangın ve salgın hastalık gibi durumlarda devlet desteğinden mahrum kalmamaları için gerekli olan ruhsat, sicil kaydı, vergi levhası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi uyarısında bulunuldu.

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