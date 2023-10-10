Diyarbakır'da öğrencilere tarihi ve turistik mekanlar tanıtılıyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde okuyan öğrenciler için kentin tarihi ve turistik mekanlarına gezi düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde okuyan öğrenciler için kentin tarihi ve turistik mekanlarına gezi düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü, merkez Sur ilçesinde Cemil Özgür İlkokulu'nda okuyan öğrencileri belediyeye ait otobüslerle alarak, tarih, kültür ve inanç turizmi bakımından önemli bir yere sahip On Gözlü Köprü, Hevsel Bahçeleri, Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi, Dengbej Evi, Cahit Sıtkı Tarancı Evi, Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı, İçkale ile Hz. Süleyman Camisini rehberler eşliğinde gezdirdi.

Arkadaşlarıyla farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, tarihi ve turistik mekanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program sonunda öğrenciler, belediyeye ait otobüslerle okullarına bırakıldı.

Öğrencilerin yaşadıkları kenti daha iyi tanıması için bu tür etkinliklerin devam edeceği, etkinliklerden 500 öğrencinin faydalanmasının hedeflendiği belirtildi.