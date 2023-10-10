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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:21 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:21
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Büyükkadı Mahallesi Kümeevleri mevkisinde kontrolden çıkan Ü.K'nin kullandığı 34 VE 7490 plakalı otomobil, takla atarak ters döndü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ağır yaralı 5 yaşındaki Y.E.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobildekilerin taziye ziyareti için yola çıktığı öğrenildi.

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