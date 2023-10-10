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        Diyarbakır'da ambulans ile 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ambulans ile 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 19:08 Güncelleme: 10.10.2023 - 19:24
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        Diyarbakır'da ambulans ile 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ambulans ile 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişiyi taşıyan M.B'nin kullandığı 21 BL 291 plakalı ambulans, Fiskaya Caddesi Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi kavşağında, F.S. yönetimindeki 41 APP 606 plakalı hafif ticari araç ve K.Ş'nin kullandığı 06 RPG 04 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, ambulansta bulunan sağlık personeli M.A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanstaki yaralı ile kazada yaralanan sağlık personeli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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