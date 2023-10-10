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        Diyarbakır'da iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bazı iş yerlerine yapılan silahlı saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 23:17 Güncelleme: 10.10.2023 - 23:32
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        Diyarbakır'da iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bazı iş yerlerine yapılan silahlı saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Mahabad Bulvarı'nda faaliyet yürüten bazı iş yerlerine bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

        Bir iş yerinin camlarının kırıldığı saldırı sonrası zanlı olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.

        Saldırıyı gerçekleştiren zanlının polise teslim olduğu öğrenildi.

        - Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Saldırıya uğrayan iş yerlerinin yanında bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında, silah sesini duyan müşterilerin iş yerindeki masaların altına saklandığı görülüyor.

        Videoda, bir süre sonra görülen şüphelinin ateş açtığı anlar yer alıyor.

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