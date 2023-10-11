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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 97 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 97 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:11
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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 97 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 97 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yolçatı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 97 kilogram toz esrar ele geçirildi.

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