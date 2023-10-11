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        Dicle Üniversitesinde oryantasyon programı düzenlendi

        Dicle Üniversitesi eğitim öğretime yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak ve onları üniversite yaşamına hazırlamak amacıyla "oryantasyon programı" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:17
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        Dicle Üniversitesinde oryantasyon programı düzenlendi
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        Dicle Üniversitesi eğitim öğretime yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak ve onları üniversite yaşamına hazırlamak amacıyla "oryantasyon programı" düzenledi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda, öğrencilerin üniversite hayatına ve yerleşke kültürüne hızlı adapte olması amacıyla dersler dışında öğrencilerin faydalanabileceği alanlar, başvuru noktaları, spor ve sosyal tesisler, idari bilimlerin işleyiş şekli ve öğrencilerin bu birimlerden nasıl destek alabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Programda konuşan, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, üniversite eğitiminin, kişinin hayatındaki önemli basamaklardan biri olduğunu belirterek, eğitimin zamanında ve en verimli şekilde tamamlanabilmesi için öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

        DÜ Devlet Konservatuvarı tarafından sunulan dinleti ve halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam eden programda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kariyer Merkezi, Sağlık, Kültür ve Spor ile Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlıkları, Sürekli Eğitim Merkezi, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri tarafından hazırlanan sunumlarla öğrencilere bilgiler verildi.

        Programa, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Prof. Dr. Ezeli Azarkan, Prof. Dr. Kadir Turan, Genel Sekreter Mehmet Sıddık Teksin, dekanlar, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

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