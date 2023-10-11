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        Diyarbakır Valisi Su, çalışmalarla ilgili inceleme yaptı

        Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, belediye tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:17 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:17
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        Diyarbakır Valisi Su, çalışmalarla ilgili inceleme yaptı
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        Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, belediye tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

        Su, Büyükşehir Belediyesince Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, gençlerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı ortamlarda spor yapabilmeleri amacıyla hayat geçirilen çok amaçlı kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu çalışmalarını denetledi.

        Su, gençler için çalıştıklarını ifade ederek, "Bağlar'da 1000 kişilik spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun yapım çalışmalarını sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

        Vali Su ardından Mezopotamya Bulvarı Yeşil Kuşak Hattındaki proje kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Yeşil alan oluşturmanın önemli olduğunu vurgulayan Su, şunları kaydetti:

        "Daha yeşil bir Diyarbakır için çalışıyoruz. 100 bin metrekare alan üzerinde, yürüyüş yollarından oyun alanlarına, kamelyalardan masa tenisine kadar birçok donatıya sahip Mezopotamya Bulvarı Yeşil Kuşak Hattımızı şehrimize kazandırıyoruz."

        Vali Su'ya ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve daire başkanları eşlik etti.

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