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        Diyarbakır'da "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" şenlikleri başladı

        Diyarbakır Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" şenlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:29
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        Diyarbakır'da "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" şenlikleri başladı
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        Diyarbakır Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" şenlikleri başladı.

        Diyarbakırlı çocukların sanal kahramanlar yerine tarihe mal olmuş değerli şahsiyetleri tanımaları ve milli bilinç kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen projede, kitaplardan etkinliklere, mektuplardan tiyatro gösterimlerine kadar birçok çalışma yer alıyor.

        Proje kapsamında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde yer alan Molla Gürani İlkokulundaki öğrencilere, tarihteki başarıları ve tecrübeleriyle topluma mal olmuş önemli şahsiyetlerin hayatlarının yer aldığı 100 kitaplık "Tarih Yazan Çocuklar" serisi belirlenen plan doğrultusunda okutuldu.

        Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikle çocuklar okudukları kahramanların karakterlerine bürünüp canlandırmalar yaparak hem öğrendiklerini sergiledi hem de eğlenceli vakit geçirdi.

        Etkinlik, çocukların kahramanlardan etkilenerek yaptığı resim sergisiyle sona erdi.

        Proje kapsamında hazırlanan kitaplar Diyarbakır'daki tüm okullara dağıtıldı. Her dersin ilk 21 dakikası çocuklara okutulacak kitaplar ile tarihi şahsiyetleri daha yakından tanımalarını sağlayacak.

        Yapılan protokol çerçevesinde 2 yıl sürecek şenliklerde 160 bin öğrenciye 16 milyon kitap okutulması ve 400 okulda etkinlik düzenlenmesi planlanıyor.

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