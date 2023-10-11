Diyarbakır'da "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" etkinlikle kutlandı

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Aziziye Mahallesi'ndeki Ahi Evran Hanım Evi Millet Kıraathanesinde etkinlik düzenledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, kız çocuklarının ülkenin gelişmişlik düzeyinin garantisi olduğunu belirterek, "Tüm çocuklarımız bizler için önemli fakat kız çocuklarımız evlerimizin bereketi. Geleceğimizi emanet ettiğimiz kız çocuklarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü kutlarım. Belediye olarak onlara ve ilçemize yapmış olduğumuz hizmetlerle eşit şartlar sağlamaya, eğitimde ve sosyal hayatta onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Yasemin Ensari, kreşte eğitim gören kız çocukları ve aileleri katıldı.