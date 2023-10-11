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        Diyarbakır ve Batman'da Filistin'e destek için etkinlikler yapıldı

        Diyarbakır ve Batman'da Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto etmek için etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 23:18 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:28
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        Diyarbakır ve Batman'da Filistin'e destek için etkinlikler yapıldı
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        Diyarbakır ve Batman'da Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto etmek için etkinlikler gerçekleştirildi.

        Diyarbakır'da Dağkapı Meydanı'nda bir araya gelen Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, yatsı namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dualar etti.

        Tekbirler getiren grup, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

        Peygamberler Sevdalıları Vakfı Başkan Yardımcısı Menaf Adıyaman, burada yaptığı konuşmada, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın önemli olduğunu söyledi.

        Adıyaman, şöyle konuştu:

        "Mescid-i Aksa Müslümanların kutsallarından en önemlisidir. Bugün Mescid-i Aksa vahşi, barbar, katil siyonistler tarafından işgal edilmiş. Biz Müslümanlar olarak elimiz yetişmiyor olabilir. Oraya gidemiyor olabiliriz ancak Mescid-i Aksa onurumuzdur. Asla Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmamalıyız. Bugün Mescid-i Aksa Müslümanların ortak değeridir."

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut ise Filistin halkının yanında olduklarını belirtti.

        Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir ve Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı Murat Koç da birer konuşma yaptı.

        - Batman

        Batman'da da HÜDA PAR İl Başkanlığınca, Filistin halkına destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto etmek için konvoy düzenlendi.

        Batman Havalimanı Kavşağı önünde bir araya vatandaşlar, çok sayıda araçla konvoy oluşturarak şehir turu attı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla konvoya katılanlar, Filistin'e destek sloganları attı.

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