Diyarbakır'da ekipler et, süt ve yumurta üretim yerlerini denetledi Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ekipleri, et, süt ve yumurta üretim yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde Tarım ve Orman Bakanlığınca 2 Ekim'de başlatılan et, süt ve yumurta üretim yerlerinin denetlenmesi 13 Ekim'e kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, denetimlerin halk sağlığı açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Daha önce 1999 toplu tüketim yerini denetlediklerini, ardından 2 bin 700 toplu satış yerini denetime tabi tuttuklarını aktaran Atalar, şunları kaydetti:

"Özellikle et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi yüksek risk taşıyan gıda gruplarındaki denetimler önem arz etmektedir. Bunlarla ilgili 115 gıda kontrol görevlisi personelimizle beraber bu üretimin yapıldığı yerler ve bunların depolandığı, satışa arz edildiği yerler denetlenmektedir. Ürünlerin geriye doğru izlenebilirliğinin sağlanması açısından bütün prosedürlerin yerine getirilip getirilmediği, bu zincire tabi ürünlerin kontrollerinin doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı konularında da denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu sayede de sağlıklı gıdaya erişebilmek için her türlü tedbirleri almaya devam ediyoruz."