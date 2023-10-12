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        Diyarbakır "2. Sur Kültür Yolu Festivali"ne hazır

        AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 9. durağı "Sur Kültür Yolu Festivali" için son hazırlıklar yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:59
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        Diyarbakır "2. Sur Kültür Yolu Festivali"ne hazır
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        AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 9. durağı "Sur Kültür Yolu Festivali" için son hazırlıklar yapılıyor.

        Mezopotamya'nın çok dinli, dilli ve kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışıyla pek çok uygarlığın merkezi Diyarbakır'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 14-22 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde, 9 gün boyunca 40'tan fazla noktada 500'den fazla etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

        Farklı medeniyetlere beşiklik eden, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin "5. Harem-i Şerif'i" kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve turistik mekanlarıyla ilgi gören Diyarbakır'da, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan festivalin heyecanını yaşıyor.

        Festival kapsamında gelecek misafirlerin en iyi şekilde ağırlamasının heyecanının yaşandığı kentte oteller, lokanta ve kafeler hazırlıklarını tamamladı, belediyeler de çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

        Etkinliklerin büyük çoğunluğunun yapılacağı tarihi Sur ilçesinde de hazırlıklar sürüyor.

        - "Festivale hazırız"

        Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Veysi Kaya, AA muhabirine, kentte 36'sı turizm belgeli, 75'i basit usul konaklama olmak üzere 101 otelin bulunduğunu söyledi.

        Otellerin 7 bin 20 yatak kapasitesine ve 3 bin 500 odaya sahip olduğunu belirten Kaya, ilin aylık 210 bin kişiye konaklama imkanı sunabildiğini ifade etti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden Diyarbakır'ın da etkilendiğini anımsatan Kaya, depremlerde otellerde hasar oluşmadığını belirtti.

        Depremden dolayı kentin en verimli turizm sezonu olan ilkbaharda turist sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

        "Sonbahar mevsimiyle kentin turizmi hareketlendi. Geçen yıl ilk 9 ayda 753 bin olan konaklama sayısı bu yıl aynı dönem için 710 bin dolayında. Oluşan düşüşü yılın geri kalan 3 ayında telafi ederek bu yılı 1 milyon 200 bin konaklama seviyesinde kapatmayı planlıyoruz. Rezervasyonlar da şu an bunu gösteriyor. Bu rakamı yakalamamızda Sur Kültür Yolu Festivali'nin büyük bir katkısı olacaktır. Biz oteller olarak üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirdik. Festivale hazırız, bizimle birlikte şehirde de ciddi manada hazırlık yapıldığını görebiliyoruz. Dört gözle beklediğimiz misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazırız."

        - "Herkesi Diyarbakır'da misafir etmek istiyoruz"

        Diyarbakır Sofra Sanatları, Gastronomi ve Tanıtım Derneği Başkanı ve işletme sahibi Şehmus Doğan da kentin, tarihi ve bulunduğu coğrafya itibarıyla çok özel olduğunu dile getirdi.

        Doğan, şöyle devam etti:

        "Herkesi Diyarbakır'da misafir etmek istiyoruz. Buraya gelen bir daha gelmek isteyecek. Çok güzel ve özel bir şehrimiz var. Diyarbakır esnafı olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi aramızda görmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyacağız. Kent zengin bir mutfağa sahip. Diyarbakır anlatılmaz, yaşanılır. Diyarbakır'ı yaşamak isteyenleri festivale bekliyoruz. Herkesi Diyarbakır'da misafir etmek istiyoruz."

        Ciğer kebap ustası Onur Erdin ise kentin ismi anıldığında, akla ilk ciğer kebabının geldiğini söyledi.

        Festivalin esnafa büyük bir katkı sağladığını anlatan Erdin, "Günlük 350-400 kilogram ciğeri, kebap için kullanıyoruz. Festival için günlük 800 kilograma göre hazırlıklarımızı yaptık. Festivalin olması bütün esnaf için çok iyi." dedi.

        - "Bu yıl daha fazla katılım bekliyoruz"

        Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda kahvaltı salonu işleten Mustafa Avcılar, misafirlerine tarihi mekanda kahvaltı yapma ve güzel vakit geçirme imkanı sunduklarını belirtti.

        İlki geçen yıl düzenlenen festivalin kente fayda sağladığını dile getiren Avcılar, festivalle kentin tarihi ve kültürünün tanıtıldığını kaydetti.

        Festivale katılımın yoğun olduğunu anlatan Avcılar, "Bu yıl daha fazla katılım bekliyoruz. Koşullar ne olursa olsun Diyarbakır misafir ağırlamaktan bıkmaz. Böyle bir imkanı Diyarbakır'a sağladığı için Kültür ve Turizm Bakanlığına da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi İrem Toprak da Türkiye Kültür Yolu Festivalleri düzenlenen iller arasında Diyarbakır'ın da bulunmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Festivalde her kesime hitap eden etkinlikler yapıldığını dile getiren Toprak, "Diyarbakır olarak çok misafirperveriz, herkesi festivale bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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