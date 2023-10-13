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        Diyarbakır'da 333 kilo 500 gram skunk, 18 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, 333 kilo 500 gram skunk, 18 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:01 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:24
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        Diyarbakır'da 333 kilo 500 gram skunk, 18 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, 333 kilo 500 gram skunk, 18 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında il merkezinde sabah saatlerinde durdurulan bir araçta 303 kilogram skunk ele geçirildi, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Gece boyunca yapılan 3 operasyonda ise 30 kilo 500 gram skunk, 16 kilo 150 gram kubar esrar, 2 kilo 100 gram toz esrar, tabanca ve 23 fişek ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

        6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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