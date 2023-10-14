Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 637 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 637 kilogram toz esrar ve 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:28 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 637 kilogram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 637 kilogram toz esrar ve 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Kayacık ve Kutlu mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 3 ayrı noktada 637 kilogram toz esrar ile 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali başlıyor
        Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali başlıyor
        Diyarbakır'da sportif başarı elde eden ve spora katkı sağlayanlar ödüllendi...
        Diyarbakır'da sportif başarı elde eden ve spora katkı sağlayanlar ödüllendi...
        Diyarbakır'da İsrail protestosu; festivalin iptalini de istediler
        Diyarbakır'da İsrail protestosu; festivalin iptalini de istediler
        Diyarbakır, Batman, Şırnak, Bingöl, Siirt ve Elazığ'da Filistin'e destek aç...
        Diyarbakır, Batman, Şırnak, Bingöl, Siirt ve Elazığ'da Filistin'e destek aç...
        Diyarbakır'da "Afetlerde Kritik Hasta Bakımı ve Tedavisi" sempozyumu düzenl...
        Diyarbakır'da "Afetlerde Kritik Hasta Bakımı ve Tedavisi" sempozyumu düzenl...
        Polisin takiple durdurduğu minibüsten 303 kilo skunk çıktı
        Polisin takiple durdurduğu minibüsten 303 kilo skunk çıktı