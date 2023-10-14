Sur Kültür Yolu Festivali'nde konserler ve gösteriler iptal edildi Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin bu yılki 9. durağı "Sur Kültür Yolu Festivali"ndeki birçok etkinlik iptal edildi.

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin bu yılki 9. durağı "Sur Kültür Yolu Festivali"ndeki birçok etkinlik iptal edildi.

Festivalin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılması planlanan tüm konser ve gösteriler iptal edilmiştir. Tüm halkımızın bilgisine sunarız." ifadeleri paylaşıldı.

Bugün başlayan festival, 9 gün boyunca devam edecek.