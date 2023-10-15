Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        "Sur Kültür Yolu Festivali" ziyaretçileri çok sayıda kültür ve sanat etkinliğiyle buluşturdu

        Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sur Kültür Yolu Festivali" ziyaretçileri çok sayıda kültür ve sanat etkinliğiyle buluşturdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 9. durağı "Sur Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor.

        Keçi Burcu Teras'ta Zerzevan Kalesi Fotoğraf Sergisi açıldı, gökyüzü gözlem şenliği, gökyüzü gece gözlemleri, planetaryum gösterileri ve astronomi sunumları için atölyeler kuruldu.

        Tarihi alana gelen ziyaretçiler sergiyi gezme, etkinliklere katılma fırsatı buldu.

        Çocuklardan Muhammed Ali Serteş, AA muhabirine, babası ve kardeşi ile gökyüzü gözlem şenliğinde güzel zaman geçirdiğini belirterek, herkese bu etkinliklere katılmalarını tavsiye etti.

        Baba Kerem Serteş de çocuklarıyla etkinliklere katılmak için tarihi Keçi Burcu'na geldiklerini ifade ederek, fotoğraf sergisini gezdiklerini söyledi.

        Festival kapsamında hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Serteş,"Güzel bir etkinlik. Çocuklarım da bazı aktivitelerde bulundular. Bütün etkinliklere katılıyoruz." dedi.

        Gökyüzü gözlem etkinliği atölyesinin sorumlularından Şivan Ayus ise vatandaşların bu etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

        Bu ilginin bu tür etkinliklere duyulan ihtiyacı da gösterdiğine işaret eden Ayus, "Etkinlikler devam ediyor. 9 gün sürecek etkinliklere her yaştan kişinin katılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Yaşlı kadına 'eziyet' soruşturmasında flaş karar!
        Yaşlı kadına 'eziyet' soruşturmasında flaş karar!
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da liselilerden Filistinli akranlarına 'destek' kumbarası
        Diyarbakır'da liselilerden Filistinli akranlarına 'destek' kumbarası
        Diyarbakır'da 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
        Diyarbakır'da 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
        PKK'lı teröristlerce tahrip edilen Mar Patyun Keldani Kilisesi düzenlenen a...
        PKK'lı teröristlerce tahrip edilen Mar Patyun Keldani Kilisesi düzenlenen a...
        Diyarbakır'da 'Sur Kültür Yolu Festivali' başladı (2)
        Diyarbakır'da 'Sur Kültür Yolu Festivali' başladı (2)
        Sur Kültür Yolu Festivali'nde konserler ve gösteriler iptal edildi
        Sur Kültür Yolu Festivali'nde konserler ve gösteriler iptal edildi
        Sur Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden renkli etkinlikler sanatseverlerl...
        Sur Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden renkli etkinlikler sanatseverlerl...