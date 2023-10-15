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        Batman'da kız kardeşinin eşini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Batman'da kız kardeşinin eşini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 23:09 Güncelleme: 15.10.2023 - 23:09
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        Batman'da kız kardeşinin eşini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Batman'da kız kardeşinin eşini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Cudi Mahallesi'nde dün Vahdettin G'nin, kayınbiraderi R.G. tarafından silahla vurulduğu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Saldırının ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan R.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Batman Valiliğinin sosyal medya hesaplarından dün yapılan açıklamada, Cudi Mahallesi'nde Vahdettin G'nin, kayınbiraderi R.G. tarafından silahla vurulduğu, kaldırıldığı hastanede vefat ettiğinin tespit edildiği bildirilmiş, yapılan araştırmada, maktulün kızı Y.G'nin KADES uygulaması üzerinden anne ve babasının kavga ettiğine ilişkin ihbarda bulunması üzerine olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafından saldırganın babasını da yaralayarak olay yerinden kaçtığının belirlendiği ifade edilmişti.

        Maktulün daha önce eşi ve kızını bıçakla yaralamadan tutuklandığı, 13 Nisan'da serbest bırakıldığı ve akabinde başvurular üzerine gerekli tedbirlerin alındığının anlaşıldığı, ilk belirlemelere göre söz konusu olayın aile arasındaki husumetten kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiği belirtilmiş, şüpheli R.G'nin silahıyla yakalandığı kaydedilmişti.

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