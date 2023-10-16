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        Diyarbakır'da Dünya Gıda Günü'nde öğrenciler sağlıklı gıda konusunda bilgilendirildi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Gıda Günü dolayısıyla ortaokul öğrencilerini sağlıklı gıdayla ilgili bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:02 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:17
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        Diyarbakır'da Dünya Gıda Günü'nde öğrenciler sağlıklı gıda konusunda bilgilendirildi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Gıda Günü dolayısıyla ortaokul öğrencilerini sağlıklı gıdayla ilgili bilgilendirdi.

        Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı gıda denetim ekipleri, Sur ilçesinde bulunan Çarıklı Fabrika İlkokulunu ziyaret etti.

        Ekipler, öğrencilere sağlıklı gıda ürünlerinin tüketimi ve gıda ürünü alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verdi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere sunum yaparak gıda güvenliğinin önemini anlattı, doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini belirtti.

        Etkinlik sonunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından öğrencilere süt ve muz ikramı yapıldı.

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